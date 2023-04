Real Madrid humilhou Barcelona e memes 'tiveram de chamar' Shakira

Perante mais de 94 mil pessoas nas bancadas, o Real Madrid foi até Camp Nou golear o rival Barcelona por 4-0 na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, confirmando o apuramento para a próxima fase da competição. Benzema esteve imparável: assistiu Vinícius Jr. para o primeiro da noite (45'+1) e na segunda parte vestiu a pele de herói para confirmar a reviravolta dos merengues na eliminatória... com um hat trick (50', 58' e 81'). O Real Madrid vai agora disputar o troféu com o Osasuna, mas até lá, os adeptos divertem-se com os já 'tradicionais' memes... Claro que nem Shakira teve como fugir! [Fotos: Twitter]