O Sporting visita este sábado o Boavista, pelas 20h30, em encontro da 7.ª jornada da Liga Bwin, e Rúben Amorim deverá repetir a receita Tottenham, apostando no mesmo onze que bateu os ingleses para a Liga dos Campeões. Consulte as escolhas prováveis do treinador dos leões. (Imagens: Lusa/EPA, Reuters, Paulo Calado)