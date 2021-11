Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: duplas a dar tudo em Gaia

Depois do entusiasmo que foi a primeira jornada do, que decorreu no Rackets Pro, no Estádio Universitário de Lisboa, os amantes da modalidade da Área Metropolitana do Porto têm hoje a oportunidade de também mostrarem o que valem. A segunda jornada deste evento decorre na Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, e teve início às 10h00, prolongando-se pela tarde. Além da competição propriamente dita - que até juntou a dupla "Zaidu & Manafá"... -, há outras atividades de lazer que despertam igualmente a atenção de quem se deslocar à Quinta do Fojo [Fotos Ricardo Jr.]