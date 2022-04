Record Padel Challenge: tudo pronto para o arranque da 2.ª edição

Finalmente chegou o dia. Decorre este sábado na Quinta do Fojo em Vila Nova de Gaia, a 2ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. Será a primeira de quatro etapas que vão definir quais as duplas que têm lugar no Masters que terá lugar no próximo dia 5 de junho, em Lisboa. A organização estará a cargo de Record, em conjunto com a Rackets Pro, e com o patrocínio da Intimissimi Uomo [Fotos: Movephoto]