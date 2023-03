Recorde de Cristiano Ronaldo pela Seleção teve direito a bolo no Al Nassr

Bader Al-Mutawa foi ultrapassado por Cristiano Ronaldo no primeiro jogo de qualificação para o Europeu. O português, ao entrar em campo com o Liechtenstein, passou a ser o jogador da história com mais internacionalizações, chegando naquele encontro às 197, mais uma do que o internacional pelo Kuwait. O recorde foi assinalado esta sexta-feira no regresso do capitão da equipa das quinas ao Al Nassr. "Hoje celebramos um recorde e um aniversário. O recorde do mais internacional jogador da história. O aniversário de um talentoso jogador saudita", pode ler-se na publicação nas redes sociais em que o Al Nassr faz menção ao aniversariante Abdul Ghareeb que, tal como CR7, teve direito a um bolo.