Red Bull Showrun foi apresentado em Lisboa e Carlos Moedas até tirou as medidas ao RB7

Foi esta sexta-feira apresentado no Centro Cultural de Belém o Red Bull Showrun Lisboa, que no domingo vai trazer à capital as emoções da velocidade da Fórmula 1. No evento de apresentação estiveram presentes o antigo David Coulthard e Carlos Moedas, que não perdeu a oportunidade para ver em detalhe o RB7 que no domingo irá acelerar nas ruas da capital. (Fotos: Red Bull Content Pool)