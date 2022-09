Reforço do FC Porto vai ter apoio especial nas bancadas do Dragão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Samuel Portugal reforçou o FC Porto no mercado de transferências de verão e, com ele, seguiu para a Invicta o seu maior apoio: a sua mulher, Caroline Miguel. A influenciadora digital brasileira e o guarda-redes estão juntos há mais de 10 anos e partilham várias fotografias nas redes sociais, como as que divulgaram recentemente das férias nas Maldivas [Fotos Instagram Caroline Miguel]