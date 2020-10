O regresso dos adeptos aos estádios de futebol pode estar mais perto de ser um desejo concretizado. O estádio Marcolino Castro abriu, esta quinta-feira, as portas a 392 adeptos em jogo entre o Feirense e o Chaves, da LigaPro - o último do lote autorizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no que diz respeito ao Futebol Profissional. [Imagens: Liga Portugal]