O Portimonense voltou este sábado a inovar na forma como apresenta o seu relvado para mais uma partida, aproveitando agora a quadra natalícia para deixar os votos de Feliz Natal diretamente no tapete verde que mais logo receberá a partida com o Sporting

Relvado do Portimonense volta a dar que falar: a mensagem antes do jogo com o Sporting