Renato Gaúcho orientou o Grémio no jogo dos oitavos de final da Libertadores frente ao Guaraní com a camisola 10 da seleção argentina vestida em honra de Diego Maradona, que morreu quarta-feira aos 60 anos. "O mundo perdeu um génio, uma lenda, é um dia que estou muito triste. Dedico a vitória ao Dieguito. Todas as vezes em que conversámos, foi um grande amigo. Tivemos momentos maravilhosos juntos. Que Deus conforte os seus familiares", disse.