«Respira Zezinho»: Bernardo Silva atento às fotos de Gonçalo Guedes com a namorada

Gonçalo Guedes e a namorada, Madalena Moura Neves, publicaram várias imagens num barco "algures no mar", como escreveu a jovem. Atento ao seu amigo e colega de Seleção, Bernardo Silva não deixou de fazer o seu comentário bem-disposto à publicação do avançado do Valencia. "Respira Zezinho", escreveu o jogador do Manchester City [Fotos Instagram Gonçalo Guedes e Madalena Moura Neves]