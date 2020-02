A Liga espanhola revelou esta quinta-feira os custos salariais dos 20 plantéis da La Liga após o fecho do mercado de inverno, com valores que englobam salários de jogadores, treinador principal, treinador-adjunto e preparador físico, além de despesas com clubes filiais, escalões de formação e outras secções dos próprios clubes. [Imagens: Lusa/EPA, Reuters e Getty Images]