Revelados os salários dos pilotos de F1: Verstappen no topo da lista e longe de Hamilton

O jornal espanhol 'Marca' revelou esta quinta-feira os salários dos pilotos de Fórmula 1 para a presente temporada de 2023, numa lista em que Max Verstappen surge no topo por uma larga margem sobre Hamilton, o segundo mais bem pago. O holandês, atual bicampeão mundial, recebe cerca de 19 milhões de euros a mais do que o britânico, sete vezes campeão do Mundo na carreira. [Imagens: Reuters e Action Images]