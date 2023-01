«Riade, que bonita és»: Família de Cristiano Ronaldo passeia pela capital saudita

A família de Cristiano Ronaldo parece estar a ambientar-se à Arábia Saudita. Através das redes sociais, Georgina Rodríguez partilhou nas redes sociais várias fotografias de um passeio pela capital saudita, na companhia do astro português, que agora joga no Al-Nassr, e dos filhos, com a seguinte legenda: "Riade, que bonita és". Segundo é possível ver pelas fotografias publicadas pela modelo, o casal visitou o 'Sky Loop', a mais longa montanha-russa móvel do mundo. [Imagens: Georgina Rodríguez/Instagram]