Ricardo Batista quis dar um beijinho a Penetra, Mihaj intrometeu-se e o clima 'azedou'

Um livre favorável ao Casa Pia nos descontos do jogo com o Famalicão, altura em que os gansos já perdiam por 0-1 (resultado não se alterou até ao apito final), serviu de mote para Ricardo Batista subir até à área adversária para tentar fazer a diferença. Assim que chegou, o guarda-redes do Casa Pia tentou dar um beijinho na face de Alexandre Penetra, mas o 'mood' mudou rapidamente quando Enea Mihaj se intrometeu na conversa entre os dois jogadores. [Frames: Sport TV]