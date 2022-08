Ricardo Horta em jeito de despedida do Sp. Braga: as imagens no final do jogo com o Sporting

Ricardo Horta em jeito de despedida do Sp. Braga. O capitão dos bracarenses dedicou alguns instantes a olhar para os adeptos e a manifestar-se agradecido, isto num momento em que estará por horas a transferência para o Benfica, tal como Record avançou . O jogador destacou-se do grupo arsenalista e foi agraciado pelos adeptos que retribuíram o carinho. [Imagens: Sport TV]

