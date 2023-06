Ricardo Pereira em ação social em Cabo Verde

Ricardo Pereira, lateral do Leicester, esteve em Cabo Verde a participar numa ação social com crianças. Através do projeto 'Bola pra frente' e da Federação Cabo-verdiana de Futebol, o internacional português doou materiais desportivos, entre os quais camisolas, calções, meias, chuteiras, bolas, luvas, pinos e coletes, e destacou a importância do trabalho desenvolvido.



"Era uma coisa que já pensávamos fazer há algum tempo, e agora tendo a facilidade do meu irmão ter contactos aqui e termos famílias a viver em Cabo Verde, conseguimos fazer com que esses materiais chegassem aqui. Vim aqui para tentar dar uma pequena ajuda neste trabalho para que daqui alguns anos muitos desses meninos possam estar do outro lado e a fazer a mesma coisa que fiz e inspirarem outros miúdos", afirmou Ricardo Pereira, em declarações à 'Inforpress'.