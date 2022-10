Ricardo Quaresma levou o filho Ricky a conhecer Neymar, que está em Lisboa por conta do jogo do PSG com o Benfica esta quarta-feira. O antigo internacional português registou o momento com uma fotografia nas redes sociais. "Obrigado Neymar por teres feito o meu filho feliz. Tudo de bom na tua vida", escreveu Quaresma na sua conta de Instagram.