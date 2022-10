E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Os 50 anos de Ricardo Sá Pinto não foram esquecidos pelo clube que agora representa, os iranianos do Esteghlal. O treinador português merece um bolo de aniversário, uma camisola personalizada e foi alvo de partidas por parte dos próprios jogadores que não resistiram a pintar a cara do técnico... com o bolo.