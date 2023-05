Rio Ave celebra 84° aniversário em clima de festa

O Rio Ave comemora esta quarta-feira o seu 84° aniversário e não quis deixar passar a data em claro. Dessa forma, a direção liderada pelo presidente António Silva Campos reuniu-se na sede do clube, em Vila do Conde, para o habitual hastear da bandeira. A cerimónia ficou ainda marcada pela presença de vários crianças de escolas do concelho, pelo corte do bolo e por fogo de artifício. A direção visitou depois os cemitérios de Vila do Conde e das Caxinas.