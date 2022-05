Rio Ave comemora o 83.° aniversário com olhos na subida

O Rio Ave celebra, esta terça-feira, o seu 83° aniversário, tendo a manhã ficado marcada pelas habituais comemorações. Assim, já depois de ter hasteado a bandeira do clube na sede da formação vila-condense, o presidente António Silva Campos deixou um convite às dezenas de crianças que marcaram presença nas festividades no sentido de se deslocarem ao estádio no domingo para celebrarem a subida do Rio Ave. Para voltarem à 1.ª Liga, os rioavistas têm 'apenas' de empatar ou vencer o Chaves[Fotos José Gageiro /Movephoto]