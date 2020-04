Rita Pereira "a sensualizar na quarentena" mas há um detalhe na foto que dá nas vistas

"Podes parar de sensualizar durante a quarentena? Obrigado": as palavras são do manequim Luís Borges nos comentários a esta primeira foto de Rita Pereira que a atriz partilhou no Instagram, com um detalhe que a própria faz questão de sublinhar: "Não sei quem está mais feliz com este solinho, se eu ou a Heyvi [a cadela]. Reparem bem no sorriso dela"