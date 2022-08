Roger Schmidt assiste ao jogo do Benfica B no Seixal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Roger Schmidt marca presença este sábado no Benfica Campus para assistir ao embate do Benfica B ante o Académico Viseu. O técnico alemão da principal equipa das águias estará particularmente atento aos elementos que integraram a pré-temporada dos encarnados e que são titulares como Diego Moreira, António Silva e Martim Neto. Além de Schmidt, também outros elementos do staff técnico se deslocaram ao Seixal. [Imagens: Bruno Colaço e BTV]