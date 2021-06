Roglic muito maltratado e Ewan forçado a abandonar: quedas deixam marcas no pelotão do Tour

Primoz Roglic (Jumbo) e Caleb Ewan foram dois dos mais afetados pelas quedas que marcaram a 3ª etapa do Tour'2021 . Roglic, que foi 2º na edição do ano passado, perdeu quase um minuto e meio para os principais adversários na luta pela geral e cruzou a meta bastante maltratado, sobretudo no ombro esquerdo. Já o australiano Caleb Ewan, um dos melhores sprinters do pelotão, viu-se forçado a abandonar devido a uma fratura na clavícula, provocada por uma queda - que também envolveu Peter Sagan - já nos metros finais, quando se preparava para discutir a vitória. [Imagens: Reuters]