Romance com Hulk 'anunciado' em momento oportuno

Denise Dias é destaque no Brasil por um alegado romance com o futebolista Hulk. Segundo a imprensa brasileira, o avançado do Shanghai SIPG viveu durante dez dias um 'affair' com a atriz e influenciadora digital, que esta semana anunciou a criação de uma plataforma de conteúdos para adultos. O romance terá acontecido em julho após a separação de Hulk e Iran Ângelo e antes do início do namoro do futebolista com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher.