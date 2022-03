Romaria à Serra da Lousã para mais um emocionante Louzantrail

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Prova tradicional do calendário de trail nacional e até internacional, o Louzantrail voltou este fim de semana a animar a zona da Serra da Lousã, em mais uma edição que não deixou ninguém indiferente. E no final houve razões para sorrir por parte dos atletas portugueses, já a prova principal, os 29 km com 2000 metros de desnível positivo - que marcaram o arranque das Golden Trail National Series - foi ganha por Miguel Arsénio e Inês Marques. E nem mesmo a habitual ameaça espanhola lhes roubou o triunfo. (Fotos: Matias Novo)