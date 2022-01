Ronaldo aproveita tempo com a família no Dubai e ainda 'dá' um treino a Nikita Mazepin

Cristiano Ronaldo desfruta de uns dias de descanso com a família no Dubai, mas não deixa de treinar. E no ginásio o internacional português do Manchester United cruzou-se com Nikita Mazepin, piloto da Fórmula 1 que na última época competiu na Haas. O russo partilhou uma foto ao lado de CR7 e deixou uma garantia: "A melhor sessão de ginásio deste ano até agora."