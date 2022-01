Ronaldo despede-se do Dubai com foto de família em que gravidez de Georgina já é bem visível

Cristiano Ronaldo despediu-se este sábado do Dubai com uma mensagem em árabe e com uma foto de família na praia, onde já é possível ver a gravidez de Georgina, que está à espera de gémeos. "Obrigado Dubai pelos bons momentos, pelos sentimentos calorosos e por me proporcionar os mais lindos momentos em família. O Dubai é minha segunda casa e minha família agradece a receção e a generosidade do seu lindo povo", escreveu o craque português numa publicação no Instagram. (Fotos Instagram)