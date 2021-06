Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

A Seleção Nacional treinou esta quinta-feira, novamente no Illovszky Rudolf Stadion, em Budapeste. Na primeira sessão após o apuramento para os oitavos de final do Euro'2020 - que serviu também de recuperação para vários jogadores, após o encontro com a França -, foi notória a boa disposição de todos.