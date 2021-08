Ronaldo, duas caras novas e muito calor: as imagens do treino da Seleção na Cidade do Futebol

Os jogadores da Seleção Nacional realizaram esta segunda-feira a primeira sessão de treinos antes da tripla jornada frente a República da Irlanda, Qatar (particular) e Azerbaijão. As presenças de Otávio e de Diogo Costa, caras novas no treino da equipa das quinas, e o inevitável calor que se fez sentir hoje na Cidade do Futebol. Tudo isto é visível nas imagens acima. [Fotos: Reuters]