Ronaldo embrulhou-se com Jones, jogadores do Liverpool revoltaram-se e Bruno Fernandes surgiu em defesa

Já na reta final da 1.ª parte do Liverpool-Manchester United, Cristiano Ronaldo, mais a quente, embrulhou-se com Curtis Jones e acabou por pontapear a bola, que estava junto ao corpo do adversário. Os jogadores dos reds não gostaram e viraram-se contra CR7, que foi de imediado 'defendido' por Bruno Fernandes. Quanto a Ronaldo, viu amarelo no lance.