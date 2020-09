Ronaldo está de volta: o último treino da Seleção Nacional antes da partida para a Suécia

Os jogadores da Seleção Nacional que ficaram de fora do onze inicial no jogo de sábado com a Croácia, vitória por (), realizaram este domingo, no Estádio do Bessa, o último treino antes da partida para a Suécia, próximo adversário na Liga das Nações, enquanto os titulares fizeram trabalho de recuperação física no hotel. Cristiano Ronaldo apresentou-se sem limitações e pronto para regressar as opções de Fernando Santos (Créditos Diogo Pinto/FPF).