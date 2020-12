Ronaldo foi rei em Barcelona e até Messi se ajoelhou: triunfo da Juventus na Champions em memes

Era um dos duelos mais aguardados da última jornada da fase de grupos da Champions: a Juventus com Cristiano Ronaldo (Covid-19 tirou-o do primeiro jogo) deslocava-se a Espanha para defrontar o Barcelona de Messi. Antes do jogo os craques cumprimentaram-se mas no final a vitória sorriu à formação do português , que bisou na partida - dois penáltis - e Messi foi das principais vítimas das piadas nas redes sociais. Ronaldo Koeman, treinador do Barça, também não ficou nada bem visto.