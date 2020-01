Ronaldo vai disputar Supertaça italiana com camisola especial

A Juventus vai disputar este domingo a Supertaça italiana diante da Lazio, numa partida a disputar em Riade, na Arábia Saudita. Ora, por ser disputada em solo saudita, a partida merecerá uma camisola em edição especial da Vecchia Signora, com os nomes dos jogadores escritos em árabes. De notar que apenas foram produzidas 500 camisolas de cada um dos jogadores selecionados (Ronaldo, Chiellini, De Ligt, Pjanic e Dybala), sendo que até agora apenas as do argentino esgotaram...