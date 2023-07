Rosto de Brad Pitt já está nas boxes do circuito de Silverstone

Arrancam este fim de semana, no circuito de Silverstone, as primeiras gravações do filme 'Apex', que tem o ator norte-americano Brad Pitt como principal protagonista. Aliás, o rosto do também produtor já está nas boxes do circuito onde este fim de semana também irá decorrer o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a 11.ª ronda do calendário. O rosto de Damson Idris, que fará o papel de Joshua Pearce em 'Apex', companheiro de equipa de Sonny Hayes (Brad Pitt), também já está presente no topo de uma das garagens do circuito.