"Roubo" e "VARgonhoso": o empate do Barcelona na imprensa catalã

Passo em falso do Barcelona no País Basco, ao ceder dois pontos frente à Real Sociedad (2-2) , podendo perder a liderança da Liga para o Real Madrid, que defronta este domingo o Valencia. Isto a três dias do superclássico em Camp Nou. O clube da Catalunha manifestou de imediato toda a indignação por causa da atuação do VAR, nomeadamente num lance em que reclamam um penálti sobre Piqué, dando conta que vai apresentar uma queixa. Este domingo, as capas dos jornais da Catalunha refletem esse estado de espírito.