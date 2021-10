Rúben Amorim volta a apostar na juventude antes do jogo com o Belenenses

O Sporting realizou, na manhã desta segunda-feira, mais um treino de preparação para o encontro frente ao Belenenses , a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza na próxima sexta-feira às 20h45 no Estádio do Restelo. O treino contou com vários jogadores das camadas jovens e ficou marcado pela presença de Gonçalo Inácio no relvado, que tenta recuperar a tempo do confronto. (Fotos: Rui Minderico)