Rúben Micael travou fúria de Sérgio Conceição

O apito final no P. Ferreira-FC Porto (1-0) provocou o início de muita agitação no meio do relvado. João Henriques, treinador do P. Ferreira, dirigiu-se a Sérgio Conceição para o cumprimentar, mas o técnico portista proferiu algumas palavras de desagrado e virou a cara, tendo sido acalmado por Rúben Micael. O seu destino era o centro do terreno, onde se encontrava Bruno Paixão, e onde estava já instalada a confusão [Fotos: Movenotícias, Lusa e Reuters]