Rudi Garcia dá folga ao plantel do Al Nassr mas Cristiano Ronaldo não descansa

Rudi Garcia, treinador do Al Nassr, deu dois dias de folga ao plantel, depois da vitória de ontem diante do Al Tai, de Pepa, mas Cristiano Ronaldo não descansou. O jogador esteve no ginásio e partilhou imagens do treino nas redes sociais. "Faz cada treino contar", escreveu o craque português, que só deve estrear-se pela sua nova equipa diante do Al Ettifaq, dia 22 deste mês. (Fotos Instagram Cristiano Ronaldo e Al Nassr)