Rui Costa assiste ao clássico Benfica B-FC Porto B no Seixal

O presidente do Benfica, Rui Costa, marca presença no jogo da 2ª Liga, no Benfica Campus, que opõe a equipa B das águias à do FC Porto B. Quem também disse presente e ao lado do presidente foi Pedro Mil-Homens, diretor do Benfica Campus, e Luisão, diretor-técnico do futebol sénior dos encarnados. O diretor-geral para o futebol, Rui Pedro Braz, também está nas bancadas do Benfica Campus tal como Pedro Marques, diretor-técnico da formação. [Fotos: Rui Minderico]