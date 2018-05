Rui Patrício num retiro espiritual na Alemanha

Rui Patrício publicou no Instagram uma foto que confirma que o guarda-redes do Sporting se encontra mesmo na Alemanha, como Record adiantou - apesar dos rumores que davam conta de que o jogador estava em Nápoles para realizar exames médicos. O internacional português encontra-se num retiro espiritual (Shree Peetha Nilaya) em Heidenrod, na Alemanha, e deixou a seguinte mensagem, em inglês, na legenda da foto: "Just Love".