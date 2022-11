E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Rui Vitória deu o pontapé de saída no estágio de preparação do Egito para o embate com a Bélgica. O técnico português e agora selecionador dos faraós tem encontro de preparação agendado para dia 18 destes mês. "Vamos, Egito!", escreveu Vitória nas redes sociais.