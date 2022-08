Rui Vitória faz périplo pelos clubes do Egito e até a acompanhar vários jogos ao mesmo tempo

Rui Vitória tem levado a cabo um périplo pelos clubes do Egito e até tem acompanhado vários jogos ao mesmo tempo como foi o caso da Arab Champions Cup, que viu através do telemóvel, enquanto assistia ao Al Ittihad-Al Ahly, no estádio. O técnico português que é o novo selecionador dos faraós vai conhecendo os jogadores, os emblemas e as infraestruturas de perto, estando cada vez mais ambientado com a conjuntura com que se depara.