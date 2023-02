Rui Vitória foi ao Aeroporto do Cairo surpreender... o primeiro-ministro António Costa

Rui Vitória é o atual selecionador do Egito e protagonizou um "bonito momento e uma oportunidade rara para trocar ideias e perpetivas sobre temas tão importantes como a cultura egípcia, a cooperação internacional, e, claro, o desporto"... com António Costa. Sim, o técnico português, ex-Benfica ou ex-V. Guimarães, encontrou-se com o primeiro-ministro português na capital daquele país. "Hoje tive um encontro muito especial no Aeroporto do Cairo, com a honra e privilégio de conversar com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa! Tudo aconteceu porque o ministro do Desporto Egípcio me convidou para fazer uma 'pequena surpresa portuguesa' ao primeiro-ministro, de regresso de uma viagem à Etiópia, e com uma breve paragem no Cairo para abastecer o avião", explicou Vitória através das redes sociais, onde agradeceu a "simpatia e disponibilidade" do chefe do executivo. "Uma experiência inspiradora, que me deixou com a sensação de que o diálogo e a cooperação são fundamentais para construir um mundo melhor", descreveu [Imagens: Rui Vitória]