Rui Vitória viu o 'seu' Vilafranquense frente ao Rio Ave e recebeu uma prenda

Rui Vitória foi jogador do Vilafranquense durante nove temporadas e foi nos ribatejanos que começou também a carreira de treinador, em 2002. O técnico, agora sem clube, e antigo médio do Vilafranquense marcou presença na casa emprestado do emblema de Vila Franca de Xira, em Rio Maior, para assistir ao jogo com o Rio Ave. Ao intervalo, subiu ao relvado e recebeu uma camisola das mãos do diretor-geral da SAD, Luís de Sousa. [Imagens: Vilafranquense]