Russas despem-se para calendário e mostram o outro lado do hóquei no gelo

A liga russa feminina de hóquei no gelo produziu um calendário para 2020 que está a ser um verdadeiro sucesso e tem como protagonistas várias atletas de equipas que integram o campeonato. O projeto está a fazer furor entre os adeptos da modalidade, com fotografias ligadas às quatro estações do ano nas quais as jogadoras mostram algo mais do que o habitual equipamento de jogo permite. Segundo a imprensa local, a liga queria dar a conhecer o lado meigo das suas atletas e parece que conseguiu.