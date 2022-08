Sadio Mané e Mazraoui fiéis à religião em pleno evento do Oktoberfest

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Bayern Munique cumpriu esta segunda-feira a tradição da habitual foto de família do plantel com cada jogador a segurar uma caneca de cerveja de um dos patrocinadores do clube, mas houve dois futebolistas que, mesmo surgindo na foto, não tinham nada nas mãos. Foram eles Sadio Mané e Noussair Mazraoui, que por ser serem muçulmanos estão proibidos de beber bebidas alcoólicas. Ainda assim, nem Mané nem Mazraoui deixaram de lado a tradição de vestir o Tracht, a vestimenta típica da região da Baviera.