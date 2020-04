Filha de pai russo e mãe indiana, Nita Kuzmina espalha beleza e sensualidade pelos mais de 1,8 milhões de fãs que seguem religiosamente as suas fotografias no Instagram. O caso não é para menos. Curioso (ou talvez não) é que o seu nome saltou para a ribalta há uns anos quando a ligaram a uma hipotética relação com o ex-futebolista Didier Drogba.