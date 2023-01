Santos presta tributo a Pelé de forma original: todos jogarão com o número 10... mas há apenas uma camisola 10 em campo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Santos defronta esta noite o Mirassol, naquele que será o primeiro jogo oficial depois da morte de Pelé. Por isso, a partida será de homenagens, a começar pela camisola de todos os jogadores, que contará com o número 10. Mas de uma forma diferente e bastante original. Apenas Soteldo atuará efetivamente com o número do Rei, mas todos os outros, através de operações matemáticas, também terão o 10 nas costas. Outro pormenor curioso passa pela mensagem "Obrigado, Pelé" em várias línguas. Ora veja!