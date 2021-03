Sapatilhas satânicas levam Nike a avançar para tribunal

Custam quase 900 euros, são uma edição limitada (666 pares), esgotaram num instante e mais controversas não podiam ser. Na sola têm uma gota de sangue humano. As sapatilhas satânicas promovidas pelo cantor Lil Nas X já levaram a Nike a entrar com um processo em tribunal tanto mais que o logo foi utilizado de forma indevida. O modelo - versão modificadada dos Nike Air Max 97 - provocou reações negativas com muitos a criticarem a marca por ficar assim ligada a rituais satânicos. A Nike processou Lil Nas X e alega muitos prejuízos, dizendo estar a ser alvo de boicotes.